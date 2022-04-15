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Китайський Lifan зупинив продаж автомобілів у Росії

П'ятниця, 15 квітня 2022, 14:26 - Олексій Павлиш

Китайський автовиробник Lifan зупинив продаж нових автомобілів на російському ринку, не реалізувавши жодного авто у 2022 році.

Про це пише "Комерсант".

За даними продажів нових легкових автомобілів та малотоннажних вантажних автомобілів Асоціації європейського бізнесу (АЕБ), у січні-березні 2022 року обсяг продажів автомобілів Lifan становив нуль екземплярів.

Вказаний на офіційному сайті марки телефон "гарячої лінії" не відповідає, а дилери, як повідомляє Autonews.ru, підтвердили відсутність автомобілів Lifan у наявності та у найближчих поставках.

За інформацією агентства "Автостат", у Росії є понад 154 тис автомобілів Lifan. Марка є другим за популярністю автовиробником із Китаю, поступаючись лише бренду Chery, яких у Росії продано понад 221 тис шт.

Економічна правда

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авто Китай Росія
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