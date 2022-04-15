Понад 80% віконних українських заводів відновили виробництво – асоціація

Понад 80% віконних українських заводів відновили виробництво, до 10% виробничих потужностей знаходяться на окупованих російськими військами територіях, низка інших - у зоні активних військових дій.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" розповів виконавчий директор Асоціації учасників ринку вікон та фасадів Олексій Бубнов.

"У березні заводи практично не працювали. Випускали продукцію одиниці у західних та центральних областях - загалом до 10% від звичайного завантаження. Наразі роботу відновили понад 80% заводів - всі, де можна", - сказав він.

За словами Бубнова, до 10% виробничих потужностей знаходяться на окупованих російськими військами територіях, низка інших - у зоні активних військових дій.

"На найближчий місяць у заводів достатньо скла, профілю та комплектуючих. Але через місяць, коли почнеться обвальна потреба, ми можемо зіткнутися з гострим дефіцитом скла та профілю", - сказав виконавчий директор асоціації.

За його даними, у складній ситуації будуть лінії, які використовували імпортні профілі. Таких більше у західних областях та столичному регіоні.

Крім цього, можуть виникнути труднощі з імпортом спеціальних профілів, наприклад для розсувних систем.

За словами Бубнова, не варто очікувати масової зміни локацій виробництв, навіть у випадках, коли власники ухвалили рішення щодо демонтажу обладнання заводів у зонах активних військових дій.

"Немає сенсу в релокації. Важливішим є персонал. Ефективніше посилити діючі виробництва, ніж запускати нові та вибудовувати нові логістичні ланцюжки", - сказав він.

За його оцінками, вартість виробничих ліній, залежно від ступеня автоматизації, стартує від $300-400 тис до $3-4 млн. Віконні виробництва створюють від 20-30 до 160-250 робочих місць.

Бубнов додав, що на тлі розморожування девелоперами житлових проєктів поки що незначні замовлення від громад на відновлення пошкоджених будівель.

"Замовлення від громад ще тільки починають надходити. Поки що немає механізму компенсації, його потрібно якнайшвидше прийняти. Це простимулює весь ланцюжок від виробництва комплектуючих до монтажу.

Поки що ми бачимо персональні замовлення мешканців на скління. Паралельно як асоціація запустили кілька проєктів тимчасового закриття віконних отворів плівкою, щоб зменшити шкоду майна від дощів, птахів тощо", - додав виконачий директор асоціації.

За його словами, невідкладному здійсненню скління перешкоджає кілька факторів.

"Перш за все, логістика – в Ірпінь, Бучу поки що складно везти скло, після відновлення мостів і доріг буде простіше", - зазначив Бубнов.

Створена у 2013 році Асоціація учасників ринку вікон та фасадів об'єднує 29 учасників ринку.

Економічна правда