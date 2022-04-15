Прямі й непрямі збитки "Енергоатома" через війну сягають 35 мільярдів – очільник компанії

В.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що прямі і непрямі збитки компанії в результаті розв’язаної Росією повномасштабної війни сягають 35 млрд грн.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми постійно це рахуємо і додаємо. За перші тижні ми мали приблизно 16 млрд грн прямих і непрямих збитків. Зараз вони досягають вже приблизно 35 млрд грн. Це і з врахуванням неплатежів", - підкреслив Котін.

Він додав, що уряд розглядає "можливість фінансового вливання в ринок для того, щоб забезпечити його грошима".

"Так, є брак ліквідності. Але "Енергоатом" потужна компанія, і ми справимося, якщо будуть нормальні умови роботи на ринку. Коли наша електрика буде оплачуватися, тоді ми виходимо із ситуації самотужки", - додав глава "Енергоатома".

Котін зазначив, що компанія готова експортувати великі обсяги електроенергію в країни Європи, оскільки має надмірну потужність зараз, яка перебуває в резерві, через зменшення споживання в Україні.

"Система самого експорту в нових умовах приєднання до європейської мережі до кінця ще не встановлена. Зараз працює Міненерго і Укренерго. Коли всі ці питання будуть налагоджені, ми будемо це робити", - пояснив він.

Керівник "Енергоатома" сподівається, що питання з Запорізькою АЕС, яка досі перебуває під контролем окупантів, буде вирішено протягом місяця.

"Щоб підтримати персонал ЗАЕС, ми від себе запровадили додаткових 20% надбавки до зарплати всьому персоналу, який має проукраїнську позицію. Ми нараховуємо її, починаючи з дня захоплення станції 4 березня, і виплатимо в день її звільнення", - додав він.

Економічна правда