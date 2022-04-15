У РФ приватні клініки піднімуть ціни на 20% через дефіцит імпортного обладнання

Послуги російських приватних клінік можуть подорожчати до 20% через дефіцит імпортного обладнання та витратних матеріалів - ціни на деякі розхідники зросли на 300%.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на результати опитування представників клінік.

За словами засновника Dr.Shipkov Dental Clinic Володимира Шипкова, вже у травні прайс-лист стоматологічної клініки стане дорожчим на 20%.

Кінцева цифра залежатиме від контрагентів, курсу валют, політичних та економічних факторів, зазначив він.

Шипков додав, що преміум-сегмент стоматології на 90% залежить від імпорту витратних матеріалів та комплектуючих, а подорожчання деяких із них становило від 20% до 300%.

У найближчому майбутньому клінікам доведеться справлятися із закупівлями витратних матеріалів за завищеними цінами, зазначила гендиректор "Скандинавського центру здоров'я" Наталія Хлевнюк.

За її словами, ті послуги, де видаткові матеріали відіграють істотну роль, подорожчають щонайменше на 20%, але компанія намагатиметься їх стримувати. Клініки, зокрема, почнуть оптимізувати штат та проводити цифровізацію, зазначила вона.

Шипков з Dr.Shipkov Dental Clinic очікує, що нові умови призведуть до загострення і так жорсткої конкуренції за споживачів і, як наслідок, зростання маркетингових і цінових воєн.

У результаті з ринку можуть піти окремі кабінети та маленькі міні-клініки, які не зможуть конкурувати з великими мережами, кажуть учасники ринку.

Економічна правда