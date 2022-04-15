Фактор війни: обсяг готівкової гривні в обігу з початку року зріс на 57 мільярдів – НБУ

В обігу в Україні станом на 1 квітня перебувало 685 млрд грн готівки - це на 57,4 млрд грн або на 9,2% більше, ніж на початку 2022 року (на 01.01.2022 - 627,6 млрд грн).

Про це повідомили в НБУ.

"Зокрема: майже 3,1 млрд шт. банкнот на загальну суму 679,8 млрд грн, а також майже 14,1 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,09 млрд грн.

Таке зростання, на думку Національного банку, пояснюється підвищеним попитом громадян на готівку, що спостерігався внаслідок невизначеності на початку війни", - кажуть в Нацбанку.

Водночас, якщо на початку війни відчувався значний попит на готівку, то в другій половині березня розпочалося вилучення готівки з обігу, додають в регуляторі.

Загалом за березень готівка в обігу зросла лише на 2,8% (або на 18,7 млрд грн).

У НБУ порахували, що на одного жителя України припадало: 74 банкноти та 166 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2022 року - 71 та 162 шт. відповідно).

"Яких банкнот та монет найбільше в обігу? Традиційно лідерство зберігають: серед банкнот - 200 гривень, серед монет - 10 копійок (25% та 28,5% від загальної кількості в обігу відповідно).

А яких - найменше? Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 1000 гривень (113,1 млн шт. або 3,7% від загальної кількості банкнот в обігу), монет - номіналом 10 гривень (112,2 млн шт. або 0,8% від загальної кількості монет в обігу)", - йдеться в повідомленні.

Нацбанк додав, що навіть в умовах воєнного стану банки вживають усіх заходів для забезпечення нормального готівкового обігу, зокрема підкріплюють банкомати готівкою у разі наявності безпечних під’їзних шляхів.

"Національний банк зі свого боку підкріплює готівкою каси банків та підтримує ліквідність банківської системи", - резюмували в НБУ.

Економічна правда