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Дедалі більше країн зупиняють поштове сполучення з Росією

П'ятниця, 15 квітня 2022, 11:31 - Дана Гордійчук
 
getty images

Пошти шести країн вже припинили сполучення з РФ та Білоруссю на підтримку України, яка припинила співпрацю з ними ще у перші дні війни.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії та Австралії у відповідь на заклики Укрпошти вже подали відповідні документи до Всесвітнього поштового союзу про припинення доставки відправлень до та з Росії і Білорусі. 

До поштової блокади країн-агресорів приєдналася також Латвійська Пошта, яка в березні припинила поштові грошові перекази до та з цих країн.

"Сподіваюся, решта пошт також незабаром приєднаються до нашої шестірки і перестануть доставляти відправлення в росію та білорусь. Це важливо, оскільки з введенням санкцій та виходом компаній з ринку росії пошта стала каналом ввозу підсанкційних товарів", – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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