Сербія хоче зменшити залежність від російського газу

Сербія планує знизити свою залежність від російського газу - планує з вересня 2023 року почати отримувати зріджений природний газ із Греції, а також природний газ із Азербайджану.

Про це заявила віце-прем'єр і міністр гірничодобувної промисловості та енергетики Зорана Михайлович.

"Сербія все ще залежить від одного постачальника. У нас є два напрямки газопостачання, але ми залежні від Росії.

Наше сполучення з Болгарією, яке буде готове наступного року, дає нам можливість вести переговори та отримувати LPG з Греції з вересня наступного року, підключатися до газу з Азербайджану, що зменшує нашу залежність", - сказала Михайлович.

"Ми не можемо знати точно, якою буде ціна на газ, тому що на ринку відбуваються тектонічні зрушення, і питання у тому, яку ціну ми зможемо узгодити на переговорах з "Газпромом", але вона точно не буде такою, як раніше", - додала вона.

Чинний договір Сербії з "Газпромом" спливає 31 травня. У рамках нього узгоджено постачання 6 млн куб. м газу на добу за $270 за 1 тис. куб. м.

Економічна правда