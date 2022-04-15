У Вірменії кажуть, що почали платити за російський газ у рублях
Міністр економіки Вірменії Ваган Керобян заявив, що країна почала розплачуватись за російський газ у рублях.
Про це він сказав в інтерв'ю РБК.
"Наскільки я знаю, останні кілька платежів були саме в рублях, але за відповідним курсом", - заявив міністр.
За словами Керобяна, ціноутворення відбувається у доларах, але оплата здійснюється у рублях.
"Справді, контракт "Газпрому" на постачання газу до Вірменії вже кілька років дозволяє платити за газ у рублях, і ця можливість використовується", - підтвердив РБК офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.
"Газпром" - єдиний постачальник природного газу до Вірменії.
Оператор газотранспортної мережі Вірменії - "Газпром Вірменія", дочірнє підприємство "Газпрому".
Економічна правда
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