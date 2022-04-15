У Вірменії кажуть, що почали платити за російський газ у рублях

Міністр економіки Вірменії Ваган Керобян заявив, що країна почала розплачуватись за російський газ у рублях.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК.

"Наскільки я знаю, останні кілька платежів були саме в рублях, але за відповідним курсом", - заявив міністр.

За словами Керобяна, ціноутворення відбувається у доларах, але оплата здійснюється у рублях.

"Справді, контракт "Газпрому" на постачання газу до Вірменії вже кілька років дозволяє платити за газ у рублях, і ця можливість використовується", - підтвердив РБК офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

"Газпром" - єдиний постачальник природного газу до Вірменії.

Оператор газотранспортної мережі Вірменії - "Газпром Вірменія", дочірнє підприємство "Газпрому".

Економічна правда