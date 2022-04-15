Фінський виробник продуктів харчування Fazer шукає покупців для свого бізнесу в РФ

Фінський виробник продуктів харчування Fazer, який оголосив про вихід із РФ, зробив пропозиції потенційним покупцям розглянути можливість придбання бізнесу в Росії.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела на ринку.

Видання ознайомилось із презентацією компанії. У ній йдеться, що Fazer інвестував у російський бізнес €300 млн. Управляє трьома фабриками у Санкт-Петербурзі та однією у Москві. За оцінками, займає перше місце ринку Санкт-Петербурга з часткою 38%, частка московського ринку - 13%, що відповідає третьому місцю.

Обіг Fazer у Росії 2021 року - €157 млн, або 13% всіх продажів холдингу.

Як випливає з презентації, близько 70% виручки Fazer приносить продаж свіжого хліба, решта - продаж заморожених напівфабрикатів.

Fazer оголосив про вихід із Росії на початку березня після початку вторгнення РФ в Україну. У компанії заявили, що розробляють план виходу із фокусом на збереження операційної діяльності та робочих місць.

"У березні холдинг оголосив про зміну назви російського підрозділу з ТОВ "Фацер" на ТОВ "Хлібний дім", зміни внесені до ЄДРЮЛу 12 квітня. У Fazer уточнювали, що зміни необхідні для передачі бізнесу новому власнику. До угоди увійде бренд "Хлібний дім", а марки Fazer у Росії не буде.

У Fazer підтвердили, що на російський бізнес є кілька претендентів, коментувати переговори і умови там не стали", - йдеться у статті.

За словами джерел видання, Fazer не зазначає бажану вартість активів, а пропонує потенційним покупцям самим назвати ціну.

Крім того, розповідає один із співрозмовників газети, Fazer хоче отримати суму в євро на рахунок нідерландської компанії (російський підрозділ належить Fаzеr Ваkеriєs B.V. з Нідерландів).

Джерело видання в інвестколах каже, що умови оплати виглядають так, ніби Fazer не зацікавлений у продажу, а хоче зібрати оцінки ринку та продемонструвати регуляторам неможливість угоди.

Для російських компаній умови виглядають майже нездійсненними, тому що передбачають переведення у валюті в "недружню" юрисдикцію, каже співрозмовник видання. На інтерес іноземних інвесторів навряд чи можна розраховувати за поточних умов, додає він.

За словами співрозмовників, серед тих, хто міг цікавитися бізнесом Fazer, є великі гравці хлібопекарського ринку, девелопери, агрохолдинги та ін.

Один із співрозмовників вважає найбільш реальним претендентом БКХ "Коломенський" власника девелоперської компанії Sminex Олексія Тулупова, який цікавився бізнесом Fazer ще 2021 року. У "Коломенському" це не коментують.

Нагадаємо:

Fazer, фінський виробник продуктів харчування, оголосив, що згортає всю роботу у Росії. На підприємствах компанії в країні працювало 2,3 тисячі осіб.

Економічна правда