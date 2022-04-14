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Укр / Рус

FlixBus відновлює українські маршрути

Четвер, 14 квітня 2022, 21:32 - Ілля Колдомасов

Автобусний оператор FlixBus відновлює маршрути до Києва та ще низки українських міст, рейси в які були припинені з початком війни.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Зокрема мова йде про Житомир, Рівне, Вінницю, Умань, Хмельницький та Тернопіль.

Нагадуємо:

Раніше автобусний оператор FlixBus заявив, що дозволив безкоштовно отримати квитки на поїздки з Перемишля і Жешува для всіх українців, які перебувають в Польщі.

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Економічна правда
Укр / Рус
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