FlixBus відновлює українські маршрути
Четвер, 14 квітня 2022, 21:32 -
Автобусний оператор FlixBus відновлює маршрути до Києва та ще низки українських міст, рейси в які були припинені з початком війни.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Зокрема мова йде про Житомир, Рівне, Вінницю, Умань, Хмельницький та Тернопіль.
Нагадуємо:
Раніше автобусний оператор FlixBus заявив, що дозволив безкоштовно отримати квитки на поїздки з Перемишля і Жешува для всіх українців, які перебувають в Польщі.
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