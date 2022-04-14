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До кінця травня Київщина та Чернігівщина будуть з електрикою – Укренерго

Четвер, 14 квітня 2022, 20:58 - Дана Гордійчук
 
getty images

До кінця травня Укренерго планує відновити всю електроенергетичну інфраструктуру на  Київщині та Чернігівщині.

Про це повідомив очільник Укренерго Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що від моменту, коли ці регіони покинули окупанти, 60% інфраструктурних об’єктів вже полагоджено та введено в роботу. 

"Завдяки цьому забезпечено надійне енергоживлення для майже 3 млн споживачів. До початку травня всі роботи будуть завершені", – повідомив очільник оператора.

Він підкреслив, що війна показала високу надійність українських енергетичних мереж. "Ми зробимо все, щоб цей показник залишався таким і надалі".

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енергетика електроенергія Укренерго
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