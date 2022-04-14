До кінця травня Київщина та Чернігівщина будуть з електрикою – Укренерго

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До кінця травня Укренерго планує відновити всю електроенергетичну інфраструктуру на Київщині та Чернігівщині.

Про це повідомив очільник Укренерго Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що від моменту, коли ці регіони покинули окупанти, 60% інфраструктурних об’єктів вже полагоджено та введено в роботу.

"Завдяки цьому забезпечено надійне енергоживлення для майже 3 млн споживачів. До початку травня всі роботи будуть завершені", – повідомив очільник оператора.

Він підкреслив, що війна показала високу надійність українських енергетичних мереж. "Ми зробимо все, щоб цей показник залишався таким і надалі".