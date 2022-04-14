На Львівщину переїжджають два великі машинобудівні підприємства

На Львівщину приїдуть два гіганти машинобудівної галузі. Це підприємство, що займається вітроустановками та постачанням електроенергії, а також підприємство, яке займається пожежною, спеціалізованою та сільгосптехнікою.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Перше підприємство – це ТОВ УК ВІТРОПАРКИ УКРАЇНИ, в складі групи компаній ПАТ Краматорський завод важкого верстатобудування, яке створило сучасне виробництво повного циклу.

Пожмашина – підприємство, яке працює впродовж 90 років. Є лідером на ринку пожежної, спеціалізованої та сільськогосподарської техніки. Це надійний партнер служби ДСНС України", - заявив він.

Він додав що з Чернігівської області на Львівщину релокують третину заводу Пожмашини. Після завершення війни планують частину виробництва залишити. Та розпочати виробництво вантажної техніки, що створить нові робочі місця.