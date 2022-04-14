Британія ввела санкції проти двох партнерів Абрамовича: заморозили активи на 10 мільярдів фунтів

Велика Британія додала до санкційного списку двох ділових партнерів олігарха Романа Абрамовича - Євгена Тененбаума та Давида Давидовича: уряд заморозив їхні активи вартістю до 10 млрд фунтів стерлінгів.

Про це йдеться у заяві уряду Великої Британії.

"Сьогодні уряд оголошує, що Велика Британія наклала санкції на Євгена Тененбаума та Давида Давидовича, давніх ділових партнерів Романа Абрамовича.

Це заморозить їх активи на суму до 10 мільярдів фунтів стерлінгів", - йдеться у заяві.

"Ці заходи в поєднанні з іншими, оголошеними на сьогоднішній день, скоротили ключові джерела доходу для військової машини Путіна", - додали в уряді Сполученого Королівства.

Там додали, що загальна кількість олігархів, членів сімей і соратників, які потрапили під санкції, з лютого досягла 106 людей.

За словами глави МЗС Великої Британії Ліз Трасс, замороження активів Тененбаума та Давидовича на загальну суму до 10 мільярдів фунтів стерлінгів "є найбільшою акцією щодо заморожування активів в історії Великої Британії".

Також Давидовичу заборонили в'їзд до Королівства.

"Ці санкції були узгоджені з заходами, вжитими владою Джерсі на початку цього тижня, щоб накласти офіційний наказ про заморожування активів, які пов'язані з самим Абрамовичем, вартістю понад 5 мільярдів фунтів стерлінгів", - пояснили в уряді.

"Євген Тененбаум називав себе одним із найближчих ділових партнерів Абрамовича.

Корпоративні документи показують, що Тененбаум взяв під контроль Ervington Investments Limited, інвестиційну компанію, пов’язану з Абрамовичем, 24 лютого відразу після незаконного вторгнення РФ в Україну.

Тененбаум, який є директором футбольного клубу "Челсі", підлягає заморожуванню активів.

Давида Давидовича Forbes описав як "праву руку Абрамовича", він очолив Ervington Investments у Тененбаума в березні 2022 року. Він підлягає заморожуванню активів і забороні на поїздки", - заявляє британський уряд.

"Санкції, запроваджені Великою Британією та її міжнародними партнерами, мають глибокі та згубні наслідки для здатності Путіна вести війну. Аналіз показує, що Росія прямує до найглибшої рецесії з часів розпаду Радянського Союзу, оскільки 275 мільярдів фунтів стерлінгів – 60% російських валютних резервів – наразі заморожені", - резюмували у відомстві.

Сам Абрамович потрапив під британські санкції 10 березня.

Економічна правда