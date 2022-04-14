Ірландія виступає за нафтове ембарго щодо Росії

Ірландія підтримує внесення нафтового ембарго щодо Росії у шостий пакет санкцій ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні під час брифінгу у Києві.

"Моя країна поділяє думки про необхідність максималістського підходу у відносинах з Росією, зокрема, в питанні накладання санкцій на Росію, що мають носити також і стримувальний ефект у продовженні цієї війни.

Ми віримо, що потрібно рухатися за межі того що погоджено на цей момент колективно в ЄС, щоб включити нафтове ембарго у шостий пакет санкцій", - заявив ірландський дипломат.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс напередодні заявив, що на переговорах щодо ембарго на російську нафту деякі країни Євросоюзу "категорично проти" цього заходу.

Як повідомлялося, Євросоюз може поставити перед собою більш амбітні цілі щодо переходу на відновлювані джерела енергії, шукаючи альтернативи імпорту нафти та газу з Росії.

Європейська правда