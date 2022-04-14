США у "найближчі тиждень-два" оголосять про заходи проти ухилення РФ від санкцій

США готують нові заходи для боротьби з ухиленням Росії від санкцій - протягом "найближчого тижня-двох" оголосять про заходи проти компаній у РФ та інших країнах за обхід санкцій.

Про це заявив радник президента США Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван, пише Reuters.

"Протягом найближчих днів наша увага буде зосереджена на ухиленні (від санкцій - ред.)", - сказав Салліван.

"Я думаю, що протягом наступного тижня-двох ми отримаємо деякі оголошення, які визначать цілі, які намагаються сприяти цьому ухиленню як всередині Росії, так і за її межами", - додав радник Байдена, не надавши подробиць.

Він також сказав, що будь-які зусилля РФ зірвати передачу зброї на користь Україні можуть призвести до ескалації протистояння із Заходом.

"Сполучені Штати не діють на території України, тож якщо росіяни, очевидно, завдадуть удару по території НАТО, де збирається техніка, це порушить статтю 5 і повністю змінить гру.

Стаття 5 Статуту НАТО говорить, що напад на одного члена військового альянсу є нападом на всіх його членів. Він був використаний лише один раз, після нападів на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року, нагадує Reuters.

Економічна правда