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Малий і середній бізнес скоротив третину найманих співробітників – дослідження

Четвер, 14 квітня 2022, 19:13 - Cергій Мельник

Власники малого і середнього бізнесу скоротили третину співробітників, ще третину – відправили у відпустку.

Про це йдеться у результатах дослідження 4-ої хвилі Advanter Group.

Загалом власники мікробізнесу скоротили 42% своїх найманих робітників, малого бізнесу – 24%, середнього – 18%.ʼ

З тих, що залишилися працювати, 42% отримують скорочену зарплату.

21,6% підприємств повністю припинили роботу, ще 34,3% – майже повністю.

Разом з тим, 22,9% підприємств за останні тижні збільшили обсяг робіт, що є свідченням поступового відновлення ділової активності.

18,2% бізнесів провели релокацію, ще 3,4% - в процесі релокації. 12% підприємств повністю або частково перенесли ділову активність за межі України.

Загальні прямі втрати малого і середнього бізнесу за чотири тижні війни оцінюються у 85 млрд доларів.

Як бізнес бачить перспективи 2022 року? Мікробізнес очікує обороти у 2022 році в 71,8% порівняно з 2021 роком (на 10 в.п. оптимістичніше, ніж 2 тижні тому)

Малий бізнес очікує обороти у 2022 році в 61,7% порівняно з 2021 роком (на 12 в.п. оптимістичніше, ніж 2 тижні тому). Середній бізнес очікує обороти у 2022 році в 47,3% порівняно з 2021 роком (на 18 в.п. оптимістичніше, ніж 2 тижні тому)

Найкращі очікування у ІТ сектору, торгівлі харчовими продуктами, підприємств з охорони здоров’я, професійних послуг, машинобудування і оптовій торгівлі.

Економічна правда

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