Forbes оцінив вартість підбитого крейсера "Москва" у 750 мільйонів доларів

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Збитий Україною російський крейсер "Москва" став найдорожчою військовою втратою РФ у війні з Україною.

Про це пише Forbes.

У ніч на 14 квітня дві українські ракети "Нептун" вразили флагман Чорноморського флоту Росії з найпотужнішим озброєнням. Крейсер "перекинувся і почав тонути", каже офіцер оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

Forbes розрахував приблизну вартість, порівнявши "Москву" з крейсером того ж классу "Україна", який у 1995 році коштував 720 млн доларів.

У 2020 році крейсер ремонтували. Вартість ремонту точно невідома, але в лінку на новину про ремонт від державної "Кримської газети" вказана сума 30 млрд рублів, або 363 млн доларів за курсом на 14 квітня; в самому тексті цієї суми немає.

Увесь екіпаж, штатна чисельність якого становить 500–760 осіб, був евакуйований, пишуть російські медіа, посилаючись на Міністерство оборони Росії. Повна евакуація означатиме, що корабель не можна буде залишити на плаву і його буде потоплено.

"Москва" брала участь в операції біля острова Зміїний в Одеській області і, за українськими даними, саме цьому крейсеру сказали: "Русский военный корабль, иди нах**".

До того, як ЗСУ влучили в "Москву", найдорожчою втратою для Росії був великий десантний літак Іл-76. Його вартість – 86 млн доларів. Загалом, українська армія знищила 160 літаків на 3,8 млрд доларів.

З початку повномасштабного вторгнення, за розрахунками Forbes, Росія втратила техніки на понад 10,8 млрд доларів. ЗСУ перетворили її на металобрухт, вартість якого Forbes оцінює в 45 млн доларів.