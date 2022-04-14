Провідний виробник одноразового посуду Huhtamaki припинить усі операції в РФ
Провідний світовий виробник одноразового посуду та харчової упаковки - фінський Huhtamaki - ініціював процес припинення своєї діяльності в РФ.
Про це йдеться у заяві компанії.
"Huhtamaki вирішив ініціювати процес припинення своєї діяльності в Росії. Це слідує за попереднім рішенням припинити всі інвестиції в Росію після початку вторгнення в Україну.
Компанія вважає, що поточний розвиток ситуації та довгострокові перспективи в Росії завадять реалізації стратегії зростання та довгострокових амбіцій в країні. Huhtamaki продовжуватиме приділяти пріоритет інвестиціям, які реалізують значні можливості зростання в решті світу, відповідно до своїх глобальних амбіцій та стратегії до 2030 року", - заявили в компанії.
Huhtamaki має чотири виробничі підрозділи в Росії, на яких працює близько 700 людей.
Чистий продаж у Росії становить приблизно 3% від загального обсягу продажів групи.
"Huhtamaki вивчатиме ринок щодо потенційних покупців і продовжуватиме свою діяльність протягом цього перехідного періоду, за умови наявності ланцюга поставок, для виконання своїх договірних та нормативних зобов’язань, а також для захисту працівників і клієнтів", - додали в компанії.
Економічна правда
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