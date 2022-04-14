Приватбанк завершив перший квартал з прибутком 3,7 мільярда

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Державний Приватбанк отримав 3,7 мільярда гривень прибутку за перший квартал 2022 року завдяки результатам довоєнних місяців.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що на фінансові результати березня суттєво вплинули скасування відсотків по кредитах на картках (1,3 млрд грн недоотриманого доходу за місяць), відміна комісій для торгових підприємств та за зняття готівки, а також комісій за більшість видів платежів клієнтів (1,1 млрд грн).

"У березні було сформовано перші резерви під очікувані збитки внаслідок бойових дій: 0,8 млрд грн під кредитні ризики та 0,6 млрд грн під втрати готівки через руйнування приміщень та банкоматів. У березні банк визнав збиток на рівні 400 млн грн", – повідомили в пресслужбі.

Незважаючи на роботу в умовах війни, підвищення витрат при зниженні обсягів операцій та доходів, банк залишається операційно прибутковим: чистий результат без впливу резервів під можливі збитки та переоцінки впливу ринкових факторів в березні становив 1,7 млрд грн. Для порівняння, відповідний показник за січень становив 4,1 млрд грн.

Кошти клієнтів зросли з початку року на 22 млрд грн; приріст у березні становив 48 млрд грн, враховуючи повернення частини залишків, що були зняті в передвоєнний період.

Чистий кредитний портфель після резервування збільшився за перший квартал на 6 млрд грн. Банк є лідером урядової програми підтримки агросектору, 88% кредитів у межах якої надано Приватбанком.

"Задля підтримки держави та наближення перемоги, банк інвестує кошти у військові ОВДП: частка банку становить близько 40% як на первинному, так і на вторинному ринку", – йдеться у повідомленні.

У березні банк перерахував авансовий внесок з дивідендів за 2021 рік в сумі 28 млрд грн (80% прибутку за 2021 рік за даними попередньої звітності, що не пройшла аудит), а також аванс з податку на прибуток в сумі 5 млрд грн.

Станом на 14 квітня банк забезпечує роботу 74% відділень та 70% банкоматів.

Економічна правда