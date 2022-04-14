Вебсайт ЧАЕС знову працює

Вебсайт Чорнобильської АЕС, який під час окупації військами РФ не працював, знову працює.

Про це повідомляє ДСП "Чорнобильська АЕС".

"Під час окупації Чорнобильської АЕС військами російської федерації не працював офіційний вебсайт станції. Єдиним мовником ЧАЕС у світ була наша Facebook-сторінка.

Від сьогодні — 14 квітня 2022 року — вебсайт відновлює свою роботу", - йдеться у повідомленні.

Посилання: https://chnpp.gov.ua.

Нагадаємо:

31 березня повідомлялось, що російські окупаційні війська покинули територію Чорнобильської АЕС на Київщині.

Економічна правда