На тлі відходу іноземних компаній у РФ скуповують білоруську і російську побутову техніку

На тлі відходу іноземних компаній росіяни масово скуповують побутову техніку російського та білоруського виробництва - у березні продажі зросли на 50-70%.

Про це пише РБК із посиланням на російських ритейлерів.

За словами представника "М.Відео-Ельдорадо", російські та білоруські бренди - "Витязь", "Атлант", Pozis, Flama, "Дарина", Gefest і "Бірюса" - показували "вищу динаміку, ніж у середньому по ринку, за рахунок широкої представленості асортименту та доступних цін".

Комерційний директор "Холодильник.ру" Олексій Погудалов розповів, що з кінця лютого і до кінця березня попит на всю електроніку зріс у кілька разів, і лідером продажів була імпортна техніка середнього та високого цінових сегментів.

При цьому техніка російського та білоруського виробництва показала зростання вдвічі, а за деякими категоріями - у 2,5 рази до минулого року.

Через санкції, введені у відповідь на вторгнення РФ в Україну, країни Заходу заборонили експорт до Росії низки товарів, будівельних матеріалів, різного технічного обладнання та деталей, що спровокувало зростання цін та перебої на виробництвах у РФ.

Економічна правда