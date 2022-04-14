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Російсько-британська Petropavlovsk може продати свої "дочки" і залишити інвесторів з нічим

Четвер, 14 квітня 2022, 13:30 - Дана Гордійчук
 
getty images

Через санкції одна з найбільших золотовидобувних компаній в РФ, Petropavlovsk, планує продаж своїх дочірніх компаній, внаслідок чого інвестори можуть залишитися без будь-яких виплат.

Про це компанія повідомила у своєму пресрелізі.

Зарестрована у Лондоні Petropavlovsk, яка оперує в Росії, зазначає 200 млн дол непогашеної позики перед підсанкційним Газпромбанком і близько 86,7 млн дол у відновлюваних кредитних лініях. Виплати за лініями настали наприкінці березня на суму майже 10 млн доларів.

Умовою цих позик є те, що Газпромбанк купує 100% видобутку золота групи компаній. Але британські обмеження забороняють далі продавати золото для підсанкційного банку, тож Petropavlovsk шукає інших покупців для нього.

"Група має обмежені грошові резерви за межами Росії. У Росії діють юридичні обмеження, які обмежують можливість Групи переказувати готівку з Росії", – пише компанія. "За нинішніх обставин Рада вважає, що рефінансувати випущені євробонди буде дуже складно".

Відтак компанія найняла для допомоги у вивченні можливих подальших кроків компанію AlixPartners UK LLP. Ці варіанти можуть включати продаж усієї частки компанії в її діючих дочірніх компаніях якомога швидше. 

"Наразі не зрозуміло, який прибуток, якщо такий буде, може бути забезпечений акціонерам або власникам облігацій в результаті цього процесу", – повідомила компанія.

Нагадуємо:

Рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг золотодобувної компанії Petropavlovsk до "вибіркового дефолту" та відкликало його.

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