Світова енергетична рада скасувала конгрес у Санкт-Петербурзі
Четвер, 14 квітня 2022, 13:38 -
25-й Світовий енергетичний конгрес, який мав відбутися у Санкт-Петербурзі у жовтні 2022 року, офіційно скасовано.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Ми можемо підтвердити, що конгрес у Петербурзі скасовано. Цього року Світовий енергетичний конгрес не відбудеться", – зазначили в організації.
Раніше представник майданчика форуму підтвердив, що у календарі заходів на 24–27 жовтня, дати проведення конгресу, справді проведення заходу не значиться. Офіційний сайт форуму в Петербурзі також недоступний.
У 2022 році проведення конгресу було присвячене столітньому ювілею Світової енергетичної ради.
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