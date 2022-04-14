Шрифти Times New Roman і Arial заблокували для клієнтів із Росії – медіа

Власник прав на шрифти Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma та Helvetica - американська компанія Monotype - закрила доступ до їх каталогу на сайті для російських користувачів.

Про це пишуть "Ведомости" із посиланням на джерело в російській IT-компанії.

Співрозмовник зазначив, що бібліотека шрифтів недоступна з 11 квітня, але повідомлень про це компанія не отримувала.

Сам сайт Monotype в Росії є доступним, але при переході на сторінку з каталогом шрифтів користувач бачить повідомлення про заборону доступу. Під час використання VPN-сервісу сторінка відкривається.

"У Monotype не відповіли на запит про зміну правил роботи з російськими користувачами. Популярні шрифти Monotype доступні російським користувачам, наприклад, у пакеті Microsoft Office.

На початку березня Microsoft оголосила про зупинення продажів у Росії, а представник компанії відмовився від коментарів про співпрацю з Monotype на російському ринку", - йдеться у статті.

Керівник аналітичного агентства Content Review Сергій Половніков очікує, що робота шрифтів Monotype у "коробкових" рішеннях Microsoft збережеться: "Microsoft вже купила у Monotype права на ці шрифти".

Він зазначив, що пакети Microsoft Office доступні для покупки в Росії, "але це саме ті "коробки", які були ввезені до Росії до початку березня, залишки". "Нових партій, за моєю інформацією, не було", - попередив Половніков.

Креативний директор BBDO Branding Олександр Загорський нагадав, що будь-яка компанія, яка використовує шрифт у комерційній діяльності, має придбати на це ліцензію у його правовласника.

За словами Загорського, обмеження на шрифти Monotype запроваджувалися і раніше, так, наприкінці 2016 року компанія відмовилася видати ліцензії на Times New Roman та Arial розробнику операційних систем Astra Linux - НВО "РусБИТех". Керуючий партнер брендингової агенції Depot Олексій Андрєєв додав, що шрифти використовують будь-які компанії, які так чи інакше працюють із текстами.

"На Monotype світло клином не зійшлося. Аналогічні шрифти пропонує багато інших платформ. З російських, наприклад, "Паратайп", - вважає Андрєєв.

Керуючий партнер юридичної компанії Enterprise Legal Solutions Юрій Федюкін припустив, що обмеження доступу до шрифтів "в найближчому майбутньому може призвести до того, що їхнє використання стане неможливим".

Економічна правда