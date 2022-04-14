У РФ контейнерний ринок очікує втрати до 60% парку

У РФ учасники контейнерного ринку очікують серйозного дефіциту контейнерів після того, як міжнародні лінії, що пішли з Росії, закінчать евакуацію свого парку.

Про це пише "Комерсант" за підсумками конференції TransRussia 2022.

Так, російський контейнерний ринок очікує на втрати 37,5-66% контейнерного парку.

"Контейнери, які використовувалися і для перевезень у Росії, забирають великі міжнародні лінії, йдучи з країни. Власним виробництвом втрати замістити неможливо - у Росії випускається 10 000 контейнерів на рік, для покупки в Китаї потрібно до $1,4 млрд.

За оцінками учасників ринку, потрібно замістити від 200 000 до 300 000 контейнерів, тоді як у Росії можна випустити трохи більше 10 000 на рік", - йеться у статті.

Президент "Євросіб СПб - транспортні системи" Дмитро Нікітін повідомив на конференції, що робочий парк становить 750 - 800 тис TEU (контейнери в двадцятифутовому еквіваленті), з них російських - 200 - 250 тис.

За його словами, потужність РФ з випуску контейнерів - 10 тис, а "фітинги в країні не виробляються". Гендиректор УК "Дело" Дмитро Паньков підтвердив, що на лінії, що пішли, припадає приблизно третина, тобто 250 - 300 тис контейнерів, "які зараз досить складно замістити".

За словами президента "Трансконтейнера" ​​Олександра Ісуріна, замістити близько 300 тис контейнерів, "напевно, не вийде". Ісурін назвав два шляхи нейтралізації дефіциту: загальне падіння обсягів перевезень, яке вже почалося, та прихід "принаймні на Далекий Схід, інших компаній, які так чи інакше мають контейнерне обладнання".

"Це невеликі китайські компанії та інші регіональні контейнерні лінії, які не заходили на Далекий Схід і розглядають можливість входу", - зазначив президент "Трансконтейнера".

Економічна правда