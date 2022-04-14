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ЄС та ООН шукають, як уникнути продовольчої кризи через війну в Україні

Четвер, 14 квітня 2022, 09:35 - Cергій Мельник
 
Scott Olson/Getty Images

Франція, Європа і ООН шукають шляхи уникнення продовольчої кризи через війну рф в Україні.

Про це йдеться у комюніке за результатами зустрічі міністра закордонних справ Франції Жана-Іва Ле Дріана, міністра сільського господарства та продовольства Франції Жюльєна Денорманді і єврокомісара з антикризового управління Янеза Ленарчича з виконавчим директором Всесвітньої продовольчої програми Девідом Бізлі, передає Укрінформ.

Зазначається, що зустріч була присвячена "розгляду драматичних наслідків війни в Україні щодо продовольчої безпеки, особливо для країн, що розвиваються, та найбільш вразливих країн світу".

Міністри, єврокомісар і виконавчий директор PAM висловили глибоку стурбованість погіршенням продовольчої безпеки у світі. Вони привітали рішення, ухвалене 8 квітня Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO) про наслідки війни в Україні для світової продовольчої безпеки, і закликають міжнародне співтовариство докласти всіх зусиль для підтримки найбільш постраждалих країн, які несуть непропорційно великий тягар цієї кризи.

Автори комюніке висловили рішучість розробити спільну та оперативну відповідь на цю кризу з усіма охочими партнерами. Прикладом для цього може стати структура Місії з підтримки продовольства та сільського господарства (FARM). Організована навколо трьох "стовпів" (торгівля, солідарність і виробництво), ця ініціатива, представлена Європейською Радою, сприятиме вільному переміщенню товарів і сільськогосподарським біржам та підтримає PAM у її зусиллях, щоб надати найбільш вразливим країнам доступ до продуктів харчування за розумними цінами і постачання на рівноправній основі.

Це сприятиме сталому місцевому та регіональному виробництву продуктів харчування з метою збереження продовольчої та харчової безпеки цих країн у довгостроковій перспективі. Водночас наголошується на необхідності більших зусиль і ресурсів, щоб задовольнити короткострокові гуманітарні потреби найбільш вразливих груп населення світу.

Міністри, європейський комісар та виконавчий директор PAM продовжать поглиблені консультації щодо моніторингу продовольчої безпеки у світі та щодо реалізації ініціативи FARM у тісній співпраці з усіма партнерами та компетентними міжнародними організаціями.

Нагадуємо:

За даними Human Rights Watch, російське вторгнення в Україну посилило продовольчу кризу на Близькому Сході та в Північній Африці. 

Зокрема, Ліван отримує 80% пшениці з України; Єгипет закуповує пшеницю, а також великі обсяги олії; Лівія імпортує понад 40% пшениці з України; Ємен - не менше 27%. Крім того, влада північно-західної Сирії забезпечує регіон пшеницею і борошном, закупленим через Туреччину, але остання також імпортує 90% пшениці з України.

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продовольство ООН війна ЄС
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Економічна правда
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