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Спікер Совфєда Матвієнко здивувалася, що Росія не виготовляє цвяхи

Четвер, 14 квітня 2022, 09:00 - Cергій Мельник
 
Vasily MAXIMOV / AFP) (Photo by VASILY MAXIMOV/AFP via Getty Images

Спікер Совєта Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що для неї став відкриттям той факт, що Росія імпортує цвяхи, незважаючи на виробництво металу в країні.

Про це повідомляє "Комерсант".

Спікер верхньої палати парламенту запропонувала дати відповідне доручення малому та середньому бізнесу.

"Для мене, наприклад, було якимось відкриттям – у нас цвяхи імпортні, не називатиму країну, звідки йде імпорт, – здогадайтеся з трьох разів. Ми навіть цвяхи самі не виготовляємо в країні, яка випускає стільки металу", – сказала Матвієнко.

У 2020 році імпортні цвяхи в Росію завозили два головні постачальники – Білорусь та Китай. Вони постачали до країни по 84,3% та 10,7% від загального обсягу імпорту. Ще 2,1% імпорту цвяхів припадало на продукцію із Фінляндії, частка інших держав становила приблизно 2,9%.

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