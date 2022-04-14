Спікер Совфєда Матвієнко здивувалася, що Росія не виготовляє цвяхи
Спікер Совєта Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що для неї став відкриттям той факт, що Росія імпортує цвяхи, незважаючи на виробництво металу в країні.
Про це повідомляє "Комерсант".
Спікер верхньої палати парламенту запропонувала дати відповідне доручення малому та середньому бізнесу.
"Для мене, наприклад, було якимось відкриттям – у нас цвяхи імпортні, не називатиму країну, звідки йде імпорт, – здогадайтеся з трьох разів. Ми навіть цвяхи самі не виготовляємо в країні, яка випускає стільки металу", – сказала Матвієнко.
У 2020 році імпортні цвяхи в Росію завозили два головні постачальники – Білорусь та Китай. Вони постачали до країни по 84,3% та 10,7% від загального обсягу імпорту. Ще 2,1% імпорту цвяхів припадало на продукцію із Фінляндії, частка інших держав становила приблизно 2,9%.
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