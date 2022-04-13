Укрзалізниця отримала Starlink

Укрзалізниця отримала 15 пристроїв для доступу до супутникового інтернету Starlink.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Так, УЗ отримала 10 пристроїв Starlink першого покоління та 5 — другого. Ці системи залізничникам надала IT-компанія N-iX.

Нагадаємо:

В Україну 28 лютого прибула перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink.

Завдяки обладнанню Starlink у Київській області вдалося відновити зв'язок для жителів Ірпеня та його передмістя Романівки, звільнених від російських військових.