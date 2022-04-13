Укрзалізниця отримала Starlink
Середа, 13 квітня 2022, 22:37 -
Укрзалізниця отримала 15 пристроїв для доступу до супутникового інтернету Starlink.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Так, УЗ отримала 10 пристроїв Starlink першого покоління та 5 — другого. Ці системи залізничникам надала IT-компанія N-iX.
Нагадаємо:
В Україну 28 лютого прибула перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink.
Завдяки обладнанню Starlink у Київській області вдалося відновити зв'язок для жителів Ірпеня та його передмістя Романівки, звільнених від російських військових.
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