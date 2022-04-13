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Україна отримає кредит від Канади

Середа, 13 квітня 2022, 21:53 - Ілля Колдомасов

Україна підписала кредитну угоду з Урядом Канади про надання Україні 500 мільйонів канадських доларів на пільгових умовах. 

Про це йдеться у соцмережах відомства.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що це своєчасний внесок у підтримку фінансової стабільності.

Кошти будуть використані для забезпечення фінансування пріоритетних видатків держави. Строк погашення кредиту - 10 років.

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кредит Канада
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Економічна правда
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