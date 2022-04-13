Україна отримає кредит від Канади

Україна підписала кредитну угоду з Урядом Канади про надання Україні 500 мільйонів канадських доларів на пільгових умовах.

Про це йдеться у соцмережах відомства.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що це своєчасний внесок у підтримку фінансової стабільності.

Кошти будуть використані для забезпечення фінансування пріоритетних видатків держави. Строк погашення кредиту - 10 років.