Виробник Durex та Strepsils остаточно йде з Росії

Британська транснаціональна компанія Reckitt, яка володіє такими брендами як Durex, Nurofen та Strepsils передасть свій бізнес в РФ третій особі і покине ринок агресора.

Про це йдеться у заяві на сайті компанії.

Зазначається, що процес передачі права власності на свій російський бізнес вже розпочато. Воно може перейти третій стороні або місцевим співробітникам. Водночас компанія зобов’язалася виплачувати персоналу щомісячну зарплату до кінця 2022 року.

"Такий крок спирається на наше попереднє рішення про заморожування капітальних інвестицій, реклами та рекламних акцій в Росії. Ми будемо інформувати про прогрес, щойно у нас з’явиться додаткова інформація", – повідомила компанія.

Reckitt володіє такими брендами як Air Wick, Calgon, Cillit Bang, Durex, Finish, Gaviscon, Nurofen, Strepsils, Vanish та Veet.