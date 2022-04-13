Архітектор штаб-квартири Apple готовий брати участь у відновленні Харкова

Норман Фостер Martin Godwin/Getty Images

Британський архітектор і дизайнер, лауреат Імператорської та Прітцкерівської премій Норман Роберт Фостер дав згоду брати участь у відновленні Харкова після війни.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

"Норман Фостер тісно пов'язаний з розвитком архітектури в стилі "хай-тек" і раннім впровадженням енергоефективних будівельних технологій. Визнаний ключовою фігурою британської сучасної архітектури", – йдеться у повідомленні.

Роботам Фостера властиві масштабні відкриті простори, розмаїття скла та металу, багатофункціональність.

Серед іншого, у 1980-х роках він спроєктував будівлю банку HSBC у Гонконгу, на той момент найдорожчу будівлю з будь-коли збудованих, у 2004 році – найвищий міст у світі, Віадук Мійо на півдні Франції. Починаючи з 2009 року і до смерті Стіва Джобса працював над дизайном штаб-квартири Apple – Apple Park в Каліфорнії.

Економічна правда