Кількість вакансій у Києві скоротилася в 30 разів

На київському ринку праці кількість вакансій скоротилася в 30 разів в порівнянні з минулим роком.

Про це йдеться у результатах дослідження кадрового порталу grc.ua.

"Нинішня криза на ринку праці найважча за останні 10 років. Це видно і з того, яку частину всіх актуальних вакансій в Україні займають столичні пропозиції – у квітні їх всього 37%, причому з початку війни частка вакансій по Києву зменшується", – йдеться у повідомленні.

Столиця залишилася лідером за кількістю пропозицій. Найбільше відкритих вакансій у Києві, як і до війни, пропонують компанії ІТ-сфери. Для фахівців сфери інформаційних технологій, інтернету та телеком-індустрії відкрито 29,4% вакансій, актуальних у квітні в Києві.

На другому місці за затребуваністю у столиці працівники сфери продажів – 14% вакансій. Затребувані також маркетологи, SMM-фахівці, PR-фахівці та фахівці в сфері реклами – 11,6%.

Традиційно є пропозиції для фармацевтів (7,3%) та працівників сфери логістики та транспорту (4,2%).

Найменше підшукують кадри сфера туризму, готелі, ресторани (1,8%), банківська сфера (1,5%), фахівці з підбору та управління персоналом (0,8%), наука і освіта (0,3%), закупівлі (0,2%) і кадри з безпеки (0,2%).

"Якщо довгі роки в столиці були найвищі зарплати, то зараз вони помітно впали. У Києві середня зарплата серед вакансій в квітні становить 25 тис грн. Водночас у Львівській області в середньому пропонують 28,3 тис грн., у Дніпропетровській області – 26 тис. грн, в Одеській – 26,4 тис.грн", – повідомили аналітики.

Економічна правда