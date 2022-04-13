Європейські парфюмери стикаються з кризою поставок через війну в Україні

Європейські виробники парфюмерії та косметики стикаються з нестачею паперу, скла та деяких ключових масел і спиртів, оскільки вторгнення РФ в Україну додає ще більше збоїв у ланцюгах поставок косметичних засобів.

Про це пише Reuters.

"Як і харчова промисловість, світовий косметичний сектор вартістю 500 мільярдів доларів бореться з наслідками війни, тому що виробники використовують спирт, отриманий із зернових та органічних буряків, для виробництва парфумів, а соняшникову олію для виробництва косметики - усі ключові культури з України.

У той же час енергетична криза, спричинена війною, підняла ціни на скло та папір, а блокування в Китаї через COVID-19 завадило компаніям отримувати компоненти для упаковок", - пише агентство.

"Ми знаходимося в режимі кризового управління, коли мова йде про ці предмети постачання", – сказав в інтерв’ю Reuters генеральний секретар французької косметичної асоціації FEBEA Еммануель Гішар.

За підрахунками консалтингової компанії Bain & Company, вищі ціни на упаковку, енергію та сировину підвищили витрати виробництва в косметичній промисловості в середньому на 25-30%, створюючи виклик для масових виробників косметики, хоча попит на засоби особистої гігієни залишається високим.

Італійський виробник парфумів ICR очікує, що цього року продажі перевищать рівень до COVID-19, водночас виробник парфумів Bulgari і Salvatore Ferragamo бореться з 30%-ним зростанням вартості алкоголю, а вартість скла та паперу зросла на 10%.

"Це катастрофа, ви просто не можете знайти скло", - сказала Альба К'яра Де Вітіс, засновниця флорентійської Alchemia Essenze, чиї аромати продаються за ціною до 180 євро за флакон.

Збільшення вдвічі вартості паперу, який італійська Isem Group використовує для виготовлення розкішних коробок для клієнтів, у тому числі Dolce&Gabbana, Ferragamo і Givenchy, змусило компанію підвищити ціну на продукцію.

Економічна правда