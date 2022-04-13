Грошова база в Україні скоротилася на 7% – НБУ

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Грошова база в Україні у березні впала на 7,3% після стрибка на 14,1% у лютому. Наразі вона становить 733 мільярди гривень.

Про це йдеться у даних НБУ.

Кошти в обігу поза банками (агрегат M0) за минулий місяць збільшилися на 0,2% – до 635,9 млрд грн після зростання на 8,8% у лютому.

Грошова маса (агрегат M3) у березні збільшилася на 2,6% – до 2,83 трлн грн після зниження на 0,8% у лютому.

Депозити за минулий місяць зросли на 3,6% після спаду на 4,6% у лютому, це сталося за рахунок стрибка гривневих депозитів відразу на 7,5% – до 987,4 млрд грн. Депозити у валюті, скоротившись на 5,4% у лютому, у березні зменшилися ще на 3,9% – до 457,9 млрд грн.

Банки за минулий місяць наростили вкладення в депозитні сертифікати з 67,6 млрд грн до 141,8 млрд грн і готівку в касах – з 31,6 млрд грн до 49,1 млрд грн.

Обсяг кредитів у березні зменшився на 0,3% – до 1,31 трлн грн.

Загалом за перший квартал цього року грошова маса в Україні збільшилася на 0,6%, база – на 10,6%, готівка поза банками – на 9,4%.

У 2021 році грошова маса в Україні збільшилася на 12%, база – на 11,2%, готівка поза банками – на 12,5%.

Економічна правда