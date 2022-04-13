Із футбольного симулятора FIFA 22 видалили російські клуби і збірну Росії

Студія розробки спортивних відеоігор EA Sports випустила чергове оновлення для футбольного симулятора FIFA 22 - з гри видалили всі російські клуби та збірну Росії, а також стадіон московського "Спартака" "Открытие Банк Арена".

Про це йдеться у заяві EA Sports.

"EA SPORTS солідарна з українським народом і, як і багато голосів у всьому світі футболу, закликає до миру та припинення вторгнення в Україну. Відповідно до дій наших партнерів у ФІФА та УЄФА, це оновлення включає видалення національної збірної Росії та всіх інших російських команд", - заявили в компанії.

Якщо у користувача улюбленою командою була обрана збірна РФ або будь-який російський клуб, він автоматично буде змінений на французький "Парі Сен-Жермен".

Нагадаємо:

Найбільші виробники відеоігр EA та Activision Blizzard заявили, що зупинять нові продажі своїх продуктів у РФ через її збройну агресію проти України.

EA SPORTS FIFA офіційно заявила, що виключає російські команди та збірну Росії з ігор FIFA 22, Fifa Mobile та FIFA Online. Також працюють, щоб виключити РФ із інших спортивних ігор компанії.

Економічна правда