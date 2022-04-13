Міжнародне енергетичне агентство прогнозує падіння видобутку нафти в РФ через санкції

Міжнародне енергетичне агентство (MEA) прогнозує, що падіння видобутку нафти в РФ через санкції у квітні становитиме 1,5 млн барелів на добу, у травні - 3 млн барелів.

Про це йдеться у звіті MEA.

"Очікується, що втрати зростуть у середньому до 1,5 млн барелів на добу протягом місяця, оскільки російські НПЗ продовжують скорочення виробництва, все більше покупців відмовляються від російської нафти, а сховища в країні заповнюються", - йдеться у звіті.

А починаючи з травня, виробництво нафти в Росії може знизитися на 3 млн барелів на добу через міжнародні санкції і в міру набуття чинності ембарго, орієнтоване на покупців російської нафти.

"У той час як деякі покупці, особливо в Азії, збільшили закупівлю російської нафти з різкими знижками, кількість традиційних покупців скорочується", - додали в MEA.

Але ознак збільшення її поставок до Китаю немає - НПЗ країни скоротили обсяги виробництва через спалах випадків захворювання на коронавірус, введені обмеження та спад попиту.

МЕА також на 260 тис барелів на добу знизило прогноз щодо попиту на нафту в 2022 році. За новою оцінкою, світове зростання попиту на нафту складе 1,9 млн барелів на добу (торік йшлося про 2,1 млн) і досягне обсягу 99,4 млн барелів на добу.

"Нові суворі заходи ізоляції на тлі зростання кількості випадків COVID-19 у Китаї призвели до перегляду у бік зниження наших очікувань щодо світового попиту на нафту у другому кварталі 2022 року та на рік у цілому. До зниження додався слабший, ніж очікувалося, попит у країнах ОЕСР на початку року", - йдеться у документі.

Економічна правда