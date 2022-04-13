"Нова пошта" почала співпрацю з ООН

Компанія "Нова пошта" почала офіційно сприяти Організації об'єднаних націй у реалізації програми підтримки українців у двох напрямках.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Мова йде про перевезення гуманітарної допомоги з країн Європи та наданні приміщень для розміщення гуманітарних штабів Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

"Нова пошта" долучилася до Всесвітньої продовольчої програми ООН. У рамках співпраці компанія отримує продукти харчування з країн Європи, формує з них продуктові набори та доставляє їх до населених пунктів згідно з баченням ООН, насамперед – до гарячих точок України", – йдеться у повідомленні.

Станом на початок квітня (за один тиждень співпраці) "Нова пошта" підготувала та доставила близько 25 тис продуктових наборів до Чернігівської, Дніпропетровської та Донецької областей.

Також компанія перевезла до тимчасових переселенців більше 420 тонн побутових товарів від УВБК ООН.

До кінця місяця "Нова пошта" доставить ще близько 300 тис наборів до Харківської та Дніпропетровської областей.

У найближчих планах компанії – розпочати співпрацю з іншими міжнародними організаціями для надання українцям всебічної допомоги.

Економічна правда