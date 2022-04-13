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Попит на квартири у новобудовах відновлюється – ЛУН

Середа, 13 квітня 2022, 12:25 - Економічна правда
 
Evgen Kotenko/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Ринок нерухомості в Україні робить перші кроки до відновлення. В Одесі, Львові, Ужгороді, Хмельницькому, Вінниці та інших містах люди починають вкладати гроші у новобудови.

Про це повідомляє портал з пошуку нерухомості ЛУН.

В деяких містах України люди знову почали інвестувати у будівництво. Так, у квартири в новобудовах  вклали кошти в Одесі (6 квартир), у Львові (4), у Хмельницькому (4), в Ужгороді (2), у Вінниці (2).

"Станом на початок квітня в порівнянні з кінцем січня на Закарпатті кількість відвідувань сайту відновилась на 96%, тобто сягає майже довоєнного обсягу. Полтавщина відновила відвідуваність на 25% довоєнного", – йдеться у пресрелізі.

 

Економічна правда

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нерухомість будівництво житло Львів
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