IT-компанія Grid Dynamics закриває офіси в Росії

IT-компанія Grid Dynamics, яка входить до топ-15 найбільших IT-компаній України, закриває офіси в РФ та остаточно припинить операційну діяльність там протягом наступних тижнів.

Про це пише AIN.UA з посиланням на заяву компанії.

За словами компанії, план виходу почали розробляти одразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну наприкінці лютого.

"У Grid Dynamics були представництва у Саратові та Санкт-Петербурзі. Російським співробітникам запропонували релокацію. Більшість з них вже переїхали", - йдеться у повідомленні.

Як додає AIN.UA, компанія має розробницькі центри у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та інших містах. Українцям також запропонували релокацію.

"Наш вихід з ринку Росії є нагальним та необхідним. Grid Dynamics висловлює свою непохитну відданість та підтримку Україні, нашим спеціалістам і майбутньому людства", - заявив СЕО Grid Dynamics Леонард Лівшиць.

Компанія також заявила про відкриття нових офісів у м.Цуг (Швейцарія) та Єревані (Вірменія).

"Новий офіс Grid Dynamics у Єревані і вже налічує понад сотню інженерів. Очікується, що у 2022 році потужність вірменського представництва зросте в кілька разів", - пише видання.

Grid Dynamics - один із світових лідерів проєктування і впровадження програм цифрової трансформації для найбільших компаній з фінансового, технологічного та рітейл-секторів, які входять у список Fortune 1000.

"Представництва розташовані у США, Центральній та Східній Європі. Серед клієнтів - Google, Apple, Microsoft, Tesla, PayPal та інші технологічні гіганти. Акції компанії торгуються на NASDAQ", - пише AIN.UA.

Економічна правда