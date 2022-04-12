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Monobank отримав у першому кварталі року 100 мільйонів збитку

Вівторок, 12 квітня 2022, 22:27 - Дана Гордійчук

Проєкт Універсал Банк monobank у першому кварталі року прозвітував про збиток у 109,6 млн грн.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

"Сьогодні відправили до НБУ звітність за 1 квартал 2022 року з урахуванням усіх коригувальних проводок, зокрема щодо формування резервів", – розповів він.

Хоча січень був для банку "дуже прибутковим", а лютий вдалося завершити з невеликим плюсом, у березні monobank отримав 548,2 млн грн збитку. Також, зазначив Гороховський, у березні було сформовано майже 1 млрд грн резервів за кредитним портфелем.

"Сумарний результат кварталу – збиток 109,6 млн грн, зокрема – 548,2 млн грн збитки березня", – пояснив він.

Гороховський наголосив, що банк триматиметься до останнього і зараз продовжує  працювати над черговим оновленням застосунку.

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