Monobank отримав у першому кварталі року 100 мільйонів збитку

Проєкт Універсал Банк monobank у першому кварталі року прозвітував про збиток у 109,6 млн грн.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

"Сьогодні відправили до НБУ звітність за 1 квартал 2022 року з урахуванням усіх коригувальних проводок, зокрема щодо формування резервів", – розповів він.

Хоча січень був для банку "дуже прибутковим", а лютий вдалося завершити з невеликим плюсом, у березні monobank отримав 548,2 млн грн збитку. Також, зазначив Гороховський, у березні було сформовано майже 1 млрд грн резервів за кредитним портфелем.

"Сумарний результат кварталу – збиток 109,6 млн грн, зокрема – 548,2 млн грн збитки березня", – пояснив він.

Гороховський наголосив, що банк триматиметься до останнього і зараз продовжує працювати над черговим оновленням застосунку.