Білорусь заборонила вивозити з країни понад кілограм борошна, цукру та круп

Уряд Білорусі заборонив вивозити з країни борошно, крупи, цукор та інші продукти обсягом понад один кілограм.

Про це повідомила пресслужба уряду країни.

Так, забороняється вивозити понад один кілограм гречаного та пшеничного борошна, гречки, рису, манки, вівсянки, пшона, цукру, солі та макаронів. Обмеження в один літр діє на вивезення олії, консервів можна вивезти до 3-х банок.

При цьому передбачена можливість вивезення таких товарів без обмежень у випадках, визначених облвиконкомами.

У Білорусі кажуть, що таким чином хочуть захистити внутрішній ринок від підвищеного попиту на бакалійні товари у прикордонних районах. Як пише білоруський уряд, фізособи купують там продукти комерційними партіями для вивезення за межі країни.