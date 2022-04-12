Ціни на нафту підскочили на 6%

Нафтові котирування активно зростають 12 квітня, відновлюючись після різкого зниження за підсумками попередньої сесії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Червневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на 5,62 долара (5,71%) – до 104,1 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі підвищилася на 5,46 долара (5,79%) – до 99,75 долара за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 4,2%, WTI – на 4%

Інвестори стежать за ситуацією з коронавірусом у Китаї та за санкціями проти РФ. Певну підтримку котируванням надають повідомлення про пом'якшення коронавірусних обмежень у Шанхаї – великому промисловому місті Китаю, на яке припадає до 4% споживання нафти в країні.

ОПЕК знизила прогноз темпу зростання попиту на нафту у 2022 році майже на 0,5 млн барелів на добу – до 3,7 млн б/д, йдеться у щомісячному звіті організації. Тепер прогнозується, що за підсумками 2022 року світовий попит становитиме в середньому 100,5 млн б/д.