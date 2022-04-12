Золото дорожчає на тлі рекордної інфляції у США

Ціни на золото піднімаються 12 квітня після публікації даних про березневу інфляцію в США, демонструючи зростання четверту сесію поспіль.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Червневі ф'ючерси на золото подорожчали на 1,41% під час торгів на біржі Comex, до 1975,7 долара за тройську унцію. За останні п'ять сесій котирування збільшились на 2,5%.

"Золото, як і раніше, отримує вигоду від факторів, пов'язаних з високою інфляцією. Навіть процентні ставки і зміцнення долара не можуть завадити зростанню цін на дорогоцінний метал", – заявив голова Libertas Wealth Management Group Адам Коос в інтерв'ю MarketWatch.

На його думку, інфляція почне уповільнюватися лише після того, як Китай відмовиться від політики "нульової терпимості" до коронавірусу і примириться з тим фактом, що інфекція нікуди не подінеться. Тоді можна буде розраховувати на поступове вирішення проблем із поставками, які є одним із основних факторів інфляції.

Травневі ф'ючерси на срібло подорожчали на 2,57% – до 25,63 долара за унцію.

Як повідомлялося, споживчі ціни в США у березні злетіли на 8,5% у річному вираженні, максимальними темпами з грудня 1981 року.