Золото дорожчає на тлі рекордної інфляції у США
Ціни на золото піднімаються 12 квітня після публікації даних про березневу інфляцію в США, демонструючи зростання четверту сесію поспіль.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Червневі ф'ючерси на золото подорожчали на 1,41% під час торгів на біржі Comex, до 1975,7 долара за тройську унцію. За останні п'ять сесій котирування збільшились на 2,5%.
"Золото, як і раніше, отримує вигоду від факторів, пов'язаних з високою інфляцією. Навіть процентні ставки і зміцнення долара не можуть завадити зростанню цін на дорогоцінний метал", – заявив голова Libertas Wealth Management Group Адам Коос в інтерв'ю MarketWatch.
На його думку, інфляція почне уповільнюватися лише після того, як Китай відмовиться від політики "нульової терпимості" до коронавірусу і примириться з тим фактом, що інфекція нікуди не подінеться. Тоді можна буде розраховувати на поступове вирішення проблем із поставками, які є одним із основних факторів інфляції.
Травневі ф'ючерси на срібло подорожчали на 2,57% – до 25,63 долара за унцію.
Як повідомлялося, споживчі ціни в США у березні злетіли на 8,5% у річному вираженні, максимальними темпами з грудня 1981 року.
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