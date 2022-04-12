Світовий банк готує новий пакет допомоги Україні на 1,5 мільярда доларів
Світовий банк готує пакет підтримки в розмірі 1,5 мільярда доларів для України, включаючи виплату в розмірі 1 мільярда доларів Міжнародної асоціації розвитку, яка надає довгострокові безвідсоткові позики для розвитку найбіднішим країнам.
Про це заявив президент Світового банку Девід Малпасс під час вистуу у Варшаві, пише Reuters.
За словами Малпасса, підтримка банку дозволяє Україні виконувати основні функції, включно з виплатою зарплат медикам, пенсій та соціальної допомоги.
"Світовий банк був створений у 1944 році, щоб допомогти Європі відновитися після Другої світової війни. Як і тоді, ми будемо готові допомогти Україні з відбудовою, коли настане час", - сказав він.
За його словами, план підтримки України буде розглядатися радою директорів банку в найближчі тижні.
Джерело додаткових 500 мільйонів доларів для України Малпасс не уточнив.
Нагадаємо:
Рада директорів Світового банку 7 березня затвердила пакет допомоги Україні в обсязі 723 млн доларів.
Згодом Світовий банк оголосив про виділення майже 200 мільйонів доларів США додаткового фінансування для підтримки соціальних послуг в Україні для вразливих груп населення.
Економічна правда
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