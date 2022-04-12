"Нова пошта" відновила роботу 50% відділень

Компанія "Нова пошта" відновила роботу половини точок прийому/видачі відправлень.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

За останні дні запрацювали ще 160 відділень у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій, Чернігівській, Житомирській та Харківській областях, а також у Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Рівненській областях.

Лідером за кількістю працюючих відділень залишаються Київська (407 відділень) та Івано-Франківська області (402 відділення).

Повністю мережа відділень запрацювала у Чернівцях, Хмельницькому і Тернополі.

Загалом у компанії вже відкрито 11,5 тисячі точок сервісу: працюють 4,1 тис відділень, 7,6 тис вуличних поштоматів, а також кур'єрська доставка та забір у 6,1 тис населених пунктах.

У відкритих відділеннях можна надіслати/одержати посилки Україною та за кордон. До 31 травня за спеціальним тарифом можна відправляти особисті речі Україною у валізах чи коробках до 30 кг – за 120 грн.

У "Новій пошті" також доступні всі фінансові послуги: фінансові перекази RIA та Western Union, зняття готівки, поповнення мобільного номера тощо.

Додатково можна без комісії надіслати кошти на спецрахунок Збройних сил України або благодійним організаціям "Фонд Сергія Притули" та "Повернися живим".

Економічна правда