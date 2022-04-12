ЄС зацікавлений у збільшенні постачань газу з Нігерії

Європейський Союз зацікавлений у збільшенні постачання скрапленого природного газу з Нігерії до Європи.

Про це заявила посол ЄС у Нігерії Самуела Ізопі під час зустрічі з менеджментом Nigerian National Petroleum Company, передає "Інтерфакс-Україна".

Ізопі зазначила, що через війну Росії проти України в європейському регіоні зросла зацікавленість у посиленні співпраці з Нігерією, зокрема у питанні потенційного збільшення постачання енергоресурсів.

"Нігерія є четвертим найбільшим постачальником газу до Європи. Принаймні 40% експорту СПГ із Нігерії припадає на Європу. Ми не лише великі клієнти, ми також основні партнери країни у нафтогазовому секторі, тому що у Нігерії також працюють європейські компанії", – зазначила вона.

Головний виконавчий директор NNPC Маллам Меле Кьярі запевнив, що компанія продовжить зміцнювати історичні зв'язки з європейськими компаніями, що працюють у Нігерії, особливо у питанні збільшення постачань газу на світовий ринок.