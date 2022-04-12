МВС отримало обладнання на 4 мільйони доларів для оцифровування воєнних злочинів РФ

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Міністерство внутрішніх справ України отримало обладнання на 4 млн доларів для оцифровування воєнних злочинів Росії.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"Дві приватні компанії, AXON та Benish GPS передали Міністерству внутрішніх справ України спецобладнання (нагрудні відеореєстратори) загальною вартістю 4 млн доларів.

Воно дасть змогу українським правоохоронцям ефективно збирати і оцифровувати докази воєнних злочинів рф проти України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обладнання, яке отримало МВС, вважається одними з найкращих зразків у своїй галузі.

Боді-камери, які надали компанії, будуть використовувати слідчі та криміналісти для фіксації слідів воєнних злочинів, а дані передаватимуться в єдиний архів історичної пам'яті про агресію Росії проти мирної України.

Американка компанія AXON - лідер з виробництва високотехнологічного обладнання у сфері безпеки, разом з компанією Benish GPS - одним з лідерів ринку IT технологій у Європі, додають в МВС.

"AXON та Benish GPS закликають міжнародні компанії доєднатися до допомоги Україні у цей непростий час", - резюмували в міністерстві.

Економічна правда