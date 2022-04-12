Газпром скоротив транзит газу через Україну

Ціни на газ у Європі зросли у вівторок через скорочення російським Газпромом транзиту газу через Україну на 68% гарантованого обсягу транзитної угоди з РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

При цьому поставки через інший російський газогін, Північний потік, проводилися майже на повну транзитну потужність.

Хоча російські поставки досі не зазнавали перебоїв через вторгнення РФ в Україну, а обсяги навіть підвищувалися до довоєнного рівня в окремі дні, інвестори протягом останніх місяців пильно стежать за динамікою поставок.

За словами європейського газового стратега Morgan Stanley Мартійна Ратса, ціни на газ в Європі за найкоротшими контрактами наразі відображають премію за ризик у 20-40% через можливість перебоїв.

Ф’ючерси на газ в головному терміналі TTF у Нідерландах зросли на 3% до 103,12 євро за МВт-год, або 1182,52 долара за тисячу кубів. У понеділок, для порівняння, ціна коливалася на рівні біля 100 євро за МВт-год (1146,65 дол за тисячу кубів).

Нагадуємо:

Транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським ПАТ "Газпром", укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.