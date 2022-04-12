Машинобудівний бізнес Ахметова частково переніс роботу на захід України

Машинобудівна компанія Corum Group, яка входить до ДТЕК Енерго, частково перенесе виробничі потужності на майданчики машинобудівних заводів у Хмельницькому та на Волині.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Енерго Ріната Ахметова.

Зазначається, що на нових локаціях вже почали виробництво анкерів, протипожежних труб, рештаків і зірочок для забезпечення безперервної роботи шахт ДТЕК Енерго та енергосистеми України.

У Хмельницькому будуть виготовляти анкери та протипожежні труби – частину того, що виготовлялося на Дружківському машинобудівному заводі (Донеччина). Процес виробництва вже налаштували, провели роботи щодо узгодження конструкторської документації та випустили перші партії анкерів.

Виробництво запчастин гірничошахтного обладнання, які виготовляли на "Корум Світло шахтаря" (Харківщина), буде розподілено на промислових майданчиках Волинської області. Перші зірочки будуть виготовлені та поставлені для потреб шахтарів у травні.

Також група працює над тим, аби запустити виробництво запчастин вало-шестернної групи на території Польщі.