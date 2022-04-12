У Києві відновили рух низки трамвайних та тролейбусних маршрутів
З 12 квітня "Київпастранс" відновив роботу трьох трамвайних та трьох тролейбусних маршрутів.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Відтепер працюватимуть трамвайні маршрути:
№ 14 від Відрадного проспекту до Контрактової площі;
№ 15 від Відрадного проспекту до вулиці вулиці Старовокзальної;
№ 18 від Контрактової площі до вулиці Старовокзальної.
Тролейбусні маршрути:
№ 19Д від вулиці Кадетський Гай до вулиці Юрія Ільєнка;
№ 42К від площі Космонавтів до вулиці Саперно-Слобідської;
№ 27К від станції метро Почайна до вулиці Дегтярівської.
Наразі у місті працює 11 тролейбусних маршрутів – №3, №8, №9К, №17, №6К, №24, №32Д, №34К, №19Д, №42К, №27К.
Крім того працює 11 трамвайних маршрутів – №3, №19, №2, №8К, №22К, №29К, №33А, №14, №15, №18.
Економічна правда
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