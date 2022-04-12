Всі розділи
Укр / Рус

У Києві відновили рух низки трамвайних та тролейбусних маршрутів

Вівторок, 12 квітня 2022, 09:27 - Економічна правда
 
Evgen Kotenko/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

З 12 квітня "Київпастранс" відновив роботу трьох трамвайних та трьох тролейбусних маршрутів.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Відтепер працюватимуть трамвайні маршрути:

№ 14 від Відрадного проспекту до Контрактової площі;

№ 15 від Відрадного проспекту до вулиці вулиці Старовокзальної;

№ 18 від Контрактової площі до вулиці Старовокзальної.

Тролейбусні маршрути:

№ 19Д від вулиці Кадетський Гай до вулиці Юрія Ільєнка;

№ 42К від площі Космонавтів до вулиці Саперно-Слобідської;

№ 27К від станції метро Почайна до вулиці Дегтярівської.

Наразі у місті працює 11 тролейбусних маршрутів – №3, №8, №9К, №17, №6К, №24, №32Д, №34К, №19Д, №42К, №27К. 

Крім того працює 11 трамвайних маршрутів – №3, №19, №2, №8К, №22К, №29К, №33А, №14, №15, №18.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

трамвай Київ транспорт Київпастранс
Матеріали за темою
У Києві відновлює роботу швидкісний трамвай на Борщагівці 4 квітня 2022, 09:08
Громадським транспортом користується майже вдвічі менше киян, ніж у 2017 році 11 лютого 2022, 19:24
Будівництво лінії швидкісного трамваю в центр Києва: Світовий банк виділить 40 млн доларів позики 20 жовтня 2021, 17:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті