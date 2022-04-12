У Києві відновили рух низки трамвайних та тролейбусних маршрутів

Шанс на краще життя: яким може бути план відбудови України Це унікальна можливість модернізувати країну та убезпечити її майбутнє. Як виглядає повоєнна відбудова України в баченні міжнародних економістів.

Без "Армат", навігації та безпілотників: як санкції демілітаризують Росію Воєнно-промисловий комплекс "ерефії" зазнає суттєвих втрат. Чи зможе армія Росії після авантюри путіна нарощувати міць та чи врятує її імпортозаміщення?